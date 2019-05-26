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Portekiz Kupası Sporting Lizbon'un

Portekiz Kupası Sporting Lizbon'un

2-2 biten ve penaltılara giden finalde Porto'yu mağlup eden Sporting Lizbon, Portekiz Kupası'nı müzesine götürdü.

Portekiz Kupası finalinde ülkenin iki önemli kulübü Sporting Lizbon ile Porto kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma devresinde skor 2-2 olurken penaltılarda 5-4 kazanan Sporting kupanın sahibi oldu.

Nacional Stadyumu'nda oynanan finalde gol perdesini açan taraf Porto oldu. Tiquinho'nun golüyle 40. dakikada 1-0 öne geçen Porto, devreyi üstün kapatamadı. 45. dakikada Danilo'nun kendi kalesine attığı golle skor 1-1'e geldi. İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında gol olmayınca final karşılaşması uzatmalara gitti.

İlk uzatma devresinde Sporting'in golcüsü Bas Dost sahneye çıktı ve Hollandalı futbolcu 101. dakikadaki golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Sporting kupaya uzanmak üzereyken Porto, 120. dakikada Felipe'nin golüyle maçı 2-2'ye getirdi ve mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışları sonucu 5-4 kazanan Sporting, kupanın sahibi oldu.

4 yıl aradan sonra Portekiz Kupası'nı kazanan Sporting Lizbon, bu sezon Portekiz Lig Kupası'nı da müzesine götürmüştü. Sporting, Lig Kupası finalinde de Porto'yla karşılaşırken şampiyonluğu orada da penaltılarda kazandı. Böylece lig şampiyonluğunu Benfica'ya kaptıran Porto, final oynadığı iki kupayı da penaltılarda Sporting'e kaybetmiş oldu.

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