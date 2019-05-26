HABER /  YEREL

Adana'da kayıp çocuktan acı haber

İhlas Haber Ajansı
Adana'da kayıp çocuktan acı haber

Ailesinin 2 gündür haber alamadığı 13 yaşındaki çocuğun cesedi, tren raylarının yanında bulundu.

Adana'da, ailesinin 2 gündür haber alamadığı 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren raylarının yanında bir çocuğun hareketsiz yattığını görenler, durumu polise ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, cesedin 2 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'a ait olduğunu tespit etti. Haber üzerine olay yerine gelen Kaş ailesi gözyaşı döktü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre'den sonra Fener'e 3 Başakşehirli daha
Emre'den sonra Fener'e 3 Başakşehirli daha
Süper Lig'de kirik maçlar! İki takım veda edecek
Süper Lig'de kirik maçlar! İki takım veda edecek
Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! TIR kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor
Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! TIR kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor
Beşiktaş'ta flaş Caner Erkin kararı
Beşiktaş'ta flaş Caner Erkin kararı
Bilic 4 yıl sonra dönüyor! İşte yeni takımı
Bilic 4 yıl sonra dönüyor! İşte yeni takımı
Kahramanmaraş'ta kaybolan 4 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu
Kahramanmaraş'ta kaybolan 4 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı
Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
Futbolda milli mesai başlıyor
Futbolda milli mesai başlıyor
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
Ramazan bayramı öncesi evde bakım maaşları yatacak mı?
Ramazan bayramı öncesi evde bakım maaşları yatacak mı?
Portekiz Kupası Sporting Lizbon'un
Portekiz Kupası Sporting Lizbon'un
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ödeme günleri takvimi
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ödeme günleri takvimi
Yorumlar