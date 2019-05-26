Mars bileti nedir NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?

NASA 2020 yılında Mars'a Kızıl gezegene isim yollamak için hazırlıklara başladı. Kızıl gezene ismini göndermek isteyen araştırmaları hızlandırdı. Peki, NASA Mars bileti nasıl alınır? İşte NASA Mars bileti hazırlama ekranı.. İçerik

NASA 2020 yılında kızıl gezegene ismini göndermek isteyenler için başvuru ekranı açtı. Yani Mars 2020 uzay aracı binlerce ismin üzerinde yazıldığı uzay aracını Mars'a yollayacak. NASA'nın internet sitesinde başlatılan kampanyada, sisteme giriş yaparak bilgileri doldurmanız durumunda isimler sisteme kaydedilidiyor. Peki, NASA Mars bileti nasıl alınır? İşte NASA Mars bileti hazırlama ekranı

NASA MARS BİLETİ NASIL ALINIR?

2020 yılında Mars yolculuğuna çıkacak olan uzay aracında bulunan çiplere, kayıt yapılan isimler yazılarak Mars’a gönderilecek. Bu isimler ile kayıt yapanlara özel de NASA hatıra bileti veriyor.

Dijital bir biniş kartı verilen sistemde, isim ve soyisim ile kişisel bilgiler yer alıyor.

NASA 2020 MARS PROGRAMI

NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracıyla, kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları arayacak. 2012 yılında Mars’a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020’nin Temmuz veya Ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak.

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NASA MARS 2020 NEDİR: İngilizceden çevrilmiştir-Mars 2020, NASA'nın Mars Keşif Programı tarafından 17 Temmuz 2020'de başlatılması planlanan ve Mars'taki Jezero kraterinde 18 Şubat 2021'de başlatılan bir Mars rover misyonudur.

NASA Mars 2020 bileti 31 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek. Marsa isim yollamak için haberimizdeki linke tıklayın