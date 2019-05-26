Emre'den sonra Fener'e 3 Başakşehirli daha

Emre Belözoğlu'yla 1 yıllığına anlaşan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de forma giyen 3 futbolcuyu daha kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe yönetimi, kötü geçen sezonu unutturmak ve 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda tecrübesinden yararlanmak amacıyla eski oyuncusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in 3 ismine daha göz dikti.

Emre'den sonra üç isim yolda

Sabah'ta yer alan habere göre; Başkan Ali Koç ve ekibinin Edin Visca ile prensip anlaşmasına vardığı ayrıca takımdan ayrılması muhtemel Volkan'ın yerine kaleci Mert Günok'u, orta sahaya takviye yapmak amacıyla da İrfan Can Kahveci'yi transfer etmeyi planladığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde bir araya gelecekler

Fenerbahçeli idarecilerin bu üç oyuncu için Başakşehir'le önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. Emre'nin önderliğinde yeni bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in iskeletiyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yapıp şampiyon olmak istiyor.