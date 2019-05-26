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Fenerbahçe'ye Frey piyangosu vurdu

Fenerbahçe'ye Frey piyangosu vurdu

İngiltere'nin Championship takımlarından Leeds United, Fenerbahçe’nin golcüsü Frey'in peşinde..

Fenerbahçe'nin sezon başında İsviçre'nin Zürih takımından transfer ettiği ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Michael Frey'e talip çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leeds United, gelecek sezon İsviçreli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Leeds'i yakından takip eden muhabirler Michael Frey hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Michael Frey, bu sezon 25 resmi maçta forma giydi ve 5 gol attı..

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