Diyarbakır’da boynuzlu baykuş görüldü köylüler şaşkına döndü

DİYARBAKIR 'ın Çınar ilçesinde herkes şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ağacın üzerinde görülen boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde, nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüldü.

Dün sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaşar köyünde vatandaşlar, boynuzlu baykuş gördü. Ağacın üzerinde görülen boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı. Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti.

Boynuzlu baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.