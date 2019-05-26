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İşte Dorukhan'ın bonservis bedeli

İşte Dorukhan'ın bonservis bedeli

Beşiktaş yönetimi, Avrupa kulüplerinin peşinden koştuğu Dorukhan Toköz'ün bonservisini belirledi.

Uzun zamandır Avrupa kulüplerinin yakın takibi altında olan Dorukhan Toköz’ün transferi için İngiliz Newcastle United’ın girişimlerinin olduğu öğrenildi.

İngiliz basını; Benitez’in çok istediği Dorukhan için 7 milyon euro önerildiğini ancak Beşiktaş’ın 20 milyon euro istediğini yazdı. İngiliz basınına göre oyuncunun tek talibi bu kulüp değil.

Atletico Madrid de var
Dorukhan’ı uzun süredir izleyen ve transfer listesine alan kulüpler arasında West Ham United, Watford, Genova ve Atletico Madrid de var. Bu sezon Beşiktaş’ta yıldızı parlayan ve Milli Takım’a kadar yükselen Dorukhan’ın yaşının da genç olması tercih sebebi olarak gösteriliyor.

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