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Abdullah Öcalan yine avukatlarıyla görüştü kritik mesaj

Abdullah Öcalan yine avukatlarıyla görüştü kritik mesaj

PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'la avukatları arasında yine bir görüşme gerçekleşti. Avukatları Öcalan'ın mesajı için 'tüm çevrelerden nasıl bir karşılık verileceğini 30-40 gün sonra anlarız' açıklamasında bulundu.

İmralı'ya ikinci kez giden avukatlar, terör örgütü PKK elebaşının mesajlarını okudu.

Avukatlar, 22 Mayıs’ta İmralı’da terörist başı Abdullah Öcalan’la yaptıkları ve temel gündemi açlık grevleri olan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açlık grevlerini sonlandırma çağrısı

Terörist başı avukatlarına görüşmede açlık grevlerinin amacına ulaştığını ve artık sonlandırılması gerektiğini söyleyerek "Değerli yoldaşlar başta açlık grevleri ve ölüm orucuna kendini yatırmış arkadaşlar olmak üzere, iki avukatımın yapacağı geniş açıklamalar ışığında, eyleminizin sona ermesini bekliyorum. Bana ilişkin maksadınızın hasıl olduğunu da rahatlıkla belirtip, hepinize en derin sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Asıl bundan sonrasında da bana yeterli yoğunluk ve iradeyle eşlik etmenizi de özenle belirtiyor ve umuyorum." dedi.

30-40 gün sonra anlarız

Avukatlar, yapılan görüşmelerin müzakere anlamı taşımadığını belirterek, "Öcalan mesajlarının tüm demokrasi güçlerine, Türkiye'nin her yelpazesindeki siyasi yapılarına ve devlete olduğunu söyledi. Bu tutumuna karşı; 'tüm çevrelerden nasıl bir karşılık verileceğini 30-40 gün sonra anlarız' diyerek şu anda hiçbir çevrenin tutumu için herhangi bir yorum yapmadığına tanıklık ettik." ifadesini kullandı.

Suriye'de sorunun çözümünde rol alırım

Avukatlar ayrıca Öcalan'ın Suriye'de sorunun çözümü için pozitif rol onamak istediğini söyledi.

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