Yassıada'nın son hali görüntülendi dikkat çeken detay

İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığı, sahil kesiminde bazı bölümlerde işçilerin yoğun olarak çalıştığı görüldü. Demokrasi ve Özgürlük adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde sona yaklaşılıyor. 18.3 hektarlık Yassıada'da 14 Mayıs 2015 yapılan temel atma törenin ardından çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı. Gemilerle adaya getirilen iş makineleri ve işçiler 4 yılı aşkın bir süredir aralıksız çalışıyor.