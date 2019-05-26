Yassıada'nın son hali görüntülendi dikkat çeken detay
Demokrasi ve Özgürlük adası olarak yeniden düzenlenen adada konferans salonu, cami ve müze var.
Yassıada'nın "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlemesi projesinde sona gelindi.Adada 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, cami, müze sergileme alanları kafeterya ve restoranlar bulunuyor. Yassıada’nın son durumu görüntülendi.
İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığı, sahil kesiminde bazı bölümlerde işçilerin yoğun olarak çalıştığı görüldü. Demokrasi ve Özgürlük adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde sona yaklaşılıyor. 18.3 hektarlık Yassıada'da 14 Mayıs 2015 yapılan temel atma törenin ardından çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı. Gemilerle adaya getirilen iş makineleri ve işçiler 4 yılı aşkın bir süredir aralıksız çalışıyor.
Yapılan çekimlerde ada projesinde olan binaların tamamlandığı ve oturuma hazır hale geldiği görüldü. Çalışmalar ada üzerindeki peyzaj çalışmaları ve kıyı bölümünde iskele ve yürüyüş yolları üzerinde yoğunlaşmış durumda.
1200 kişilik cami 600 kişilik konferans salonu
Büyük bir değişim geçiren Yassıada'da 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik bir cami, müze, sergileme alanları seyir terasları da bulunuyor. Adada ziyarete gelecek vatandaşların kullanabileceği kafeterya ve restoranların bulunacağı da öğrenildi.