Yassıada'nın son hali görüntülendi dikkat çeken detay

Yassıada'nın son hali görüntülendi dikkat çeken detay

Demokrasi ve Özgürlük adası olarak yeniden düzenlenen adada konferans salonu, cami ve müze var.

Yassıada'nın son hali görüntülendi dikkat çeken detay - Sayfa 1

Yassıada'nın "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlemesi projesinde sona gelindi.Adada 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, cami, müze sergileme alanları kafeterya ve restoranlar bulunuyor. Yassıada’nın son durumu görüntülendi.

114
Yassıada'nın son hali görüntülendi dikkat çeken detay - Sayfa 2

İnşaatın büyük ölçüde tamamlandığı, sahil kesiminde bazı bölümlerde işçilerin yoğun olarak çalıştığı görüldü. Demokrasi ve Özgürlük adası olarak yeniden düzenlenen Yassıada projesinde sona yaklaşılıyor. 18.3 hektarlık Yassıada'da 14 Mayıs 2015 yapılan temel atma törenin ardından çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı. Gemilerle adaya getirilen iş makineleri ve işçiler 4 yılı aşkın bir süredir aralıksız çalışıyor.

214
Yassıada'nın son hali görüntülendi dikkat çeken detay - Sayfa 3

Yapılan çekimlerde ada projesinde olan binaların tamamlandığı ve oturuma hazır hale geldiği görüldü. Çalışmalar ada üzerindeki peyzaj çalışmaları ve kıyı bölümünde iskele ve yürüyüş yolları üzerinde yoğunlaşmış durumda.

314
Yassıada'nın son hali görüntülendi dikkat çeken detay - Sayfa 4

1200 kişilik cami 600 kişilik konferans salonu
Büyük bir değişim geçiren Yassıada'da 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik bir cami, müze, sergileme alanları seyir terasları da bulunuyor. Adada ziyarete gelecek vatandaşların kullanabileceği kafeterya ve restoranların bulunacağı da öğrenildi.

414