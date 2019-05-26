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Patates kızartması kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli

Patates kızartması kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli

Yazın yaklaşması ile birlikte birçoğumuz yediğimize içtiğimize dikkat eder oldu. Peki özellikle kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan patates kızartması kaç kalori var dersiniz? Sizler için bir porsiyon ortalama 100 gram olan patates kızartmasının kaç kalori ettiğini ve besinlerin kalori değerlerini hesapladık.

Patates kızartmasında kaç kalori var sorusu yazın yaklaşması ile birlikte sık sık aranmaya başladı. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki özellikle kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi bir porsiyon patates kızartmasında kaç kalori var biliyor musunuz?

Ortalama 100 gr olanbir porsiyon pataes kızartmasında 280 kalori vardır. Peki kahvaltılarımızı zenginleştiren, Jambon, salam, sossşz, sucuk ve pastırma kaç kalori biliyor musunuz? Kalori cetceline göz atın!

EKMEK YARARLI MI ZARARLI MI: Ekmek bazı uzmanlara göre gereksiz ve hatta zararlı bile olsa, faydaları olduğu da yadsınamaz. B1, B2, B3, B9, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir. Vücuda gereksinim duyduğu vitaminleri veren, enerji sağlayan, kan hücresi oluşumuna destek sağlayan ve sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir yiyecek olan ekmek, kalp sağlığını koruyucu folat sayesinde de  önemini pekiştirir.

Ama işlemden geçmiş ekmekler bu çok değerli mineral ve vitaminlerin çoğundan yoksundur. Bu sebeple ekmeği evde yapmak, onu besin değeri açısında çok daha değerli kılar.

Bir adet ekmekte glusit, su, protein, lipit ve madeni tuzlar bulunur.

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