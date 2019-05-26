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Barcelona 9 ismi gönderiyor! Fener'e gün doğdu

Barcelona 9 ismi gönderiyor! Fener'e gün doğdu

Barcelona yaz transferinde 9 futbolcu ile yollarını ayırmaya karar verdi. Listede Fenerbahçe'nin de istediği 4 futbolcu var.

Bu sezon Real Madrid'in hayal kırıklığı yarattığı sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Barcelona'nın satış listesine aldığı 9 oyuncu belli oldu.

Jasper Cillessen, Jeison Murillo, Thomas Vermaelen, Samuel Umtiti, Rafinha, Ivan Rakitic, Malcom, Philippe Coutinho ve Kevin Prince Boateng, gelecek sezon Barcelona'da forma giymeyecek. Katalan devi bu futbolcuları elden çıkararak kadroda revizyona gitmek istiyor.

4 isim Fenerbahçe'nin gündeminde
Bu isimlerden Hollandalı kaleci Jasper Cillessen ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha, yaz transfer dönemi öncesi Fenerbahçe ile anılıyor. Aynı zamanda Jeison Murillo ve Malcom'un da Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia ediliyor.

Kulüplerin iştahını kabartan karar
Barcelona'nın 9 futbolcusu hakkında aldığı karar Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı. Yaz transferinde bu isimler için büyük bir yarışın başlaması bekleniyor.

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