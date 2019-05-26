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Yumurtada kaç kalori var-yumurta sarısı kalori cetveli 2019

Yumurtada kaç kalori var-yumurta sarısı kalori cetveli 2019

Yazın yaklaşması ile birlikte birçoğumuz yediğimize içtiğimize dikkat eder oldu. Peki özellikle kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan 1 tane yumurta akı kaç kalori var dersiniz? Sizler için 1 adet yumurta sarısının kaç kalori ettiğini ve besinlerin kalori değerlerini hesapladık.

1 adet yumurta sarısında kaç kalori var sorusu yazın yaklaşması ile birlikte sık sık aranmaya başladı. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki özellikle kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi 1 adet yumurta sarısında kaç kalori var biliyor musunuz?

Ortalamam 30 gr olan bir adet yumurta sarısında 110 kalori vardır. Peki kahvaltılarımızı zenginleştiren, Jambon, salam, sosis, sucuk ve pastırma kaç kalori biliyor musunuz? Kalori cetveline göz atın!

EKMEK YARARLI MI ZARARLI MI: Ekmek bazı uzmanlara göre gereksiz ve hatta zararlı bile olsa, faydaları olduğu da yadsınamaz. B1, B2, B3, B9, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir. Vücuda gereksinim duyduğu vitaminleri veren, enerji sağlayan, kan hücresi oluşumuna destek sağlayan ve sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir yiyecek olan ekmek, kalp sağlığını koruyucu folat sayesinde de  önemini pekiştirir.

Ama işlemden geçmiş ekmekler bu çok değerli mineral ve vitaminlerin çoğundan yoksundur. Bu sebeple ekmeği evde yapmak, onu besin değeri açısında çok daha değerli kılar.

Bir adet ekmekte glusit, su, protein, lipit ve madeni tuzlar bulunur.

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