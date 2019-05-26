HABER /  GÜNCEL

3 top dondurma kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli

3 top dondurma kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli

Yazın yaklaşması ile birlikte birçoğumuz yediğimize içtiğimize dikkat eder oldu. Peki özellikle yazın asla vazgeçemediğimiz 3 top dondurmada kalori var dersiniz? Sizler 3 top dondurmanın kaç kalori ettiğini ve besinlerin kalori değerlerini hesapladık.

3 top dondurmada kaç kalori var sorusu yazın yaklaşması ile birlikte sık sık aranmaya başladı. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki özellikle yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan 3 top dondurmada kaç kalori var biliyor musunuz?

Ortalama 100 gr olan 3 top dondurmada 193 kalori vardır. Peki yazın yaklaşmasıyla gün için sıkça tükettiğimiz bitter çikolata, dondurma, kakao ve üzüm pekmezinde kaç kalori var? Kalori cetveline göz atın!

EKMEK YARARLI MI ZARARLI MI: Ekmek bazı uzmanlara göre gereksiz ve hatta zararlı bile olsa, faydaları olduğu da yadsınamaz. B1, B2, B3, B9, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir. Vücuda gereksinim duyduğu vitaminleri veren, enerji sağlayan, kan hücresi oluşumuna destek sağlayan ve sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir yiyecek olan ekmek, kalp sağlığını koruyucu folat sayesinde de  önemini pekiştirir.

Ama işlemden geçmiş ekmekler bu çok değerli mineral ve vitaminlerin çoğundan yoksundur. Bu sebeple ekmeği evde yapmak, onu besin değeri açısında çok daha değerli kılar.

Bir adet ekmekte glusit, su, protein, lipit ve madeni tuzlar bulunur.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Soylu açıkladı! Ülkesine kesin dönüş yapan Suriyeli sayısı kaç?
Bakan Soylu açıkladı! Ülkesine kesin dönüş yapan Suriyeli sayısı kaç?
Denizlispor transferde çok hareketli
Denizlispor transferde çok hareketli
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
Barcelona 9 ismi gönderiyor! Fener'e gün doğdu
Barcelona 9 ismi gönderiyor! Fener'e gün doğdu
Süleyman Soylu'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
Süleyman Soylu'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
Fener'in istediği Balotelli'den veda mesajı
Fener'in istediği Balotelli'den veda mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’den Madagaskar’a Ramazan yardımı 
Türkiye’den Madagaskar’a Ramazan yardımı 
Patates kızartması kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli
Patates kızartması kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli
Af haberleri 2019 26 Mayıs gelişmeleri ne zaman çıkacak?
Af haberleri 2019 26 Mayıs gelişmeleri ne zaman çıkacak?
Simit kaç kalori 4 dilim ekmeğe eş? Simiti diyette bu saatte yiyin!
Simit kaç kalori 4 dilim ekmeğe eş? Simiti diyette bu saatte yiyin!
Yumurtada kaç kalori var-yumurta sarısı kalori cetveli 2019
Yumurtada kaç kalori var-yumurta sarısı kalori cetveli 2019
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
Trabzonspor'un Ünal Karaman ile yüzü güldü
Trabzonspor'un Ünal Karaman ile yüzü güldü
Bir fincan şekersiz çay kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli
Bir fincan şekersiz çay kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli
Yorumlar