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Bakan Soylu açıkladı! Ülkesine kesin dönüş yapan Suriyeli sayısı kaç?

Bakan Soylu açıkladı! Ülkesine kesin dönüş yapan Suriyeli sayısı kaç?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Soylu son 1 ayda ülkesine kesin dönüş yapan Suriyeli sayısının 8 bin olduğunu söyledi.

Bir yandan bayram için ülkesine akın akın giden Suriyeliler var. Öte yandan son 1 ayda ülkesine kesin dönüş yapan Suriyeli sayısı 8 bin.

Terörden arındırılan topraklarda güven yeniden sağlanırken önceki ay verilen rakamlara göre 300 bine yakın Suriyeli, ülkelerine bu bölgeler üzerinden geri dönüş yaptı.

321 bin 93 Suriyeli geri döndü

Geçen ayın rakamalarıyla ilgili olarak ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Şu ana kadar 321 bin 93 Suriyeli kardeşimiz, bu güvenli bölgelere geri dönmüştür." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Soylu rakamları verdi

Bakan Soylu, ülkesine kesin dönüş yapan Suriyelilerle ilgili son rakamları paylaştı. Soylu, "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür." ifadelerini kullandı.

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