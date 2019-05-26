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Aybek ve annesi Türkiye’den yardım bekliyor

Aybek ve annesi Türkiye’den yardım bekliyor

Annesi ile birlikte hayata tutunmaya çalışan Kırgız yetim Aybek Asanov’un evi bir an önce yenilenmezse, mevcut evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yetim Aybek ve annesi, Türkiye’den yardım bekliyor.

Ramazan 2019 çalışmaları kapsamında Kırgızistan’da bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı ekibi, kumanya kolisi dağıtımı için Çüy Bölgesi’nin Isık-Ata ilçesine gitti.

İHH ekibi, Yürevka Köyü’nde annesiyle tek başına yaşam mücadelesi veren Aybek Asanov’un da bir aylık Ramazan kumanya ihtiyacını karşılayabilmeleri için gerekli yardım kolisini kendilerine teslim etti. Fakat Aybek ve annesinin tek derdi gıda kumanyasına ulaşamamak değildi: 72 yaşındaki evleri yıkılmak üzere!

Küçük yaşta babasını kaybeden Aybek, küçük çaplı işlerde çalışarak annesine bakmaya çalışıyor. Yerel imkanlarla temelleri atılan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamayan ev projesinin bir an önce bitirilmesi gerekiyor.

Aksi takdirde şu an bulundukları ev her an çökme riskiyle karşı karşıya! İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan ayında gerekli bağışın gelmesi karşılığında Aybek ve ailesini yeni bir yuvaya kavuşturacak.

Yardım için
Aybek ve ailesini yeni bir yuvaya kavuşturmak isteyen hayırseverler;

-EV yazıp 3072’ye SMS gönderip 5 TL yardımda bulunabilir,

-Daha fazla yardım etmek isteyenler ise açıklamaya PROJE KODU 10950 yazarak vakfın tüm banka hesap numaralarına bağış yapabiliyor.

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