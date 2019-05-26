HABER /  GÜNCEL

1 tatlı kaşığı bal kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli

1 tatlı kaşığı bal kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli

Yazın yaklaşması ile birlikte birçoğumuz yediğimize içtiğimize dikkat eder oldu. Peki özellikle kahvaltıda tercih ettiğimiz bir tatlı kasığı balda kaç kalori var dersiniz? Sizler için bir tatlı kaşığı balın kaç kalori ettiğini ve besinlerin kalori değerlerini hesapladık.

Bir tatlı kasığı balda kaç kalori var sorusu yazın yaklaşması ile birlikte sık sık aranmaya başladı. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki özellikle kahvaltı masalarının vazgeçilmezi olan 1 tatlı kaşığı balda  kaç kalori var biliyor musunuz?

Ortalama 5 gr olan 1 aşığı balda 15 kalori vardır. Peki yazın yaklaşmasıyla gün için sıkça tükettiğimiz bitter çikolata, dondurma, kakao ve üzüm pekmezinde kaç kalori var? Kalori cetveline göz atın!

EKMEK YARARLI MI ZARARLI MI: Ekmek bazı uzmanlara göre gereksiz ve hatta zararlı bile olsa, faydaları olduğu da yadsınamaz. B1, B2, B3, B9, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir. Vücuda gereksinim duyduğu vitaminleri veren, enerji sağlayan, kan hücresi oluşumuna destek sağlayan ve sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir yiyecek olan ekmek, kalp sağlığını koruyucu folat sayesinde de  önemini pekiştirir.

Ama işlemden geçmiş ekmekler bu çok değerli mineral ve vitaminlerin çoğundan yoksundur. Bu sebeple ekmeği evde yapmak, onu besin değeri açısında çok daha değerli kılar.

Bir adet ekmekte glusit, su, protein, lipit ve madeni tuzlar bulunur.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gol kralı oldu maaşına 3 katı zam istedi
Gol kralı oldu maaşına 3 katı zam istedi
Ryan Babel ağzındaki baklayı çıkardı
Ryan Babel ağzındaki baklayı çıkardı
Bakan Soylu açıkladı! Ülkesine kesin dönüş yapan Suriyeli sayısı kaç?
Bakan Soylu açıkladı! Ülkesine kesin dönüş yapan Suriyeli sayısı kaç?
Denizlispor transferde çok hareketli
Denizlispor transferde çok hareketli
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
Barcelona 9 ismi gönderiyor! Fener'e gün doğdu
Barcelona 9 ismi gönderiyor! Fener'e gün doğdu
ÖNCEKİ HABERLER
3 top dondurma kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli
3 top dondurma kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli
Türkiye’den Madagaskar’a Ramazan yardımı 
Türkiye’den Madagaskar’a Ramazan yardımı 
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ödeme günleri takvimi
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ödeme günleri takvimi
Patates kızartması kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli
Patates kızartması kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli
Simit kaç kalori 4 dilim ekmeğe eş? Simiti diyette bu saatte yiyin!
Simit kaç kalori 4 dilim ekmeğe eş? Simiti diyette bu saatte yiyin!
Bir fincan şekersiz çay kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli
Bir fincan şekersiz çay kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli
Yumurtada kaç kalori var-yumurta sarısı kalori cetveli 2019
Yumurtada kaç kalori var-yumurta sarısı kalori cetveli 2019
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
Yorumlar