Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı ve sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı ve sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan'ın sporcularla ve sanatçılarla ayaküstü yaptığı sohbet dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı ve sporcularla bir araya geldi - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftarda bir araya geldi. İftarın ardından konuşan Erdoğan, ülkenin sanatına ve sporuna yaptıkları katkılardan dolayı sanatçı ve sporculara teşekkür etti. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı ve sporcularla bir araya geldi - Sayfa 2

Kültür, sanat ve sporun milletlerin ortak değeri olduğunu ifade eden Erdoğan, dolayısıyla kültür, sanat insanları ile sporcuların ortaya koydukları eserler ve başarılarla tüm millete mal olmuş kişiler olduğunu vurguladı. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı ve sporcularla bir araya geldi - Sayfa 3

Bunun için sanatçı ve sporcuları daima el üstünde tutmanın, itibarlarını yükseltmenin, imkanlarını genişletmenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, kültürel etkinliklere aktarılan devlet desteğini 2002'ye göre 50 kat arttırdıklarını, sadece sinema sektörüne verilen destek miktarını 40 kattan fazla yükselttiklerini söyledi. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı ve sporcularla bir araya geldi - Sayfa 4

Sporcular için de çok önemli destek ve altyapı hizmetlerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, bugün Türkiye'nin, spor tesisi sayısı bakımından iftihar verici bir seviyeye yükseldiğini, lisanslı sporcu sayısının 280 binden, 9 milyonun üzerine çıktığını söyledi. 

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