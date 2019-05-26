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Ramazan'da internetten alışveriş sahur saatinde tavan yaptı

Ramazan'da internetten alışveriş sahur saatinde tavan yaptı

Ramazan ayı dolayısıyla sahur vaktinde yapılan online alışveriş bir önceki aya göre 3'e katlanırken, tüketicilerin en çok satın aldığı ürünler cep telefonu, elektrikli süpürge, televizyon, dizüstü bilgisayar, ütü, lastik, bebek bezi, kedi maması, vantilatör ve kahve makinesi oldu.

Sahur vaktine denk gelen 02.00 ile 04.00 saatleri arasında internetten yapılan alışverişin nisan ayına kıyasla 3 kat arttığını belirten GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, Fedar, tüketicilerin ramazan ayında sahur nedeniyle daha uzun süre uyanık kaldığını ve bu zamanı internetten alışveriş yaparak değerlendirdiğini söyledi.

GittiGidiyor'un kendi kullanıcılarıyla yaptığı araştırma sonuçlarına ilişkin bilgi veren Fedar, sahurda alışveriş yapan her 10 kişiden 7'sinin uyanık kaldığı zamanı alışveriş yaparak değerlendirdiğinin ortaya çıktığını kaydetti. Fedar, şöyle devam etti:

"Araştırmaya katılanların yüzde 30'unun ise uykusu kaçtığı için alışveriş yaparak vakit geçirdiği ve yüzde 25'inin kampanyalardan yararlanmak istediği ortaya çıktı. Ramazan ayında tüketiciler, sahur nedeniyle gece daha uzun süre uyanık kalıyor. 02.00 ile 04.00 saatleri arası en çok satılan ürünler cep telefonu, elektrikli süpürge, televizyon, dizüstü bilgisayar, ütü, lastik, bebek bezi, kedi maması, vantilatör ve kahve makinesi. En çok alışverişin yapıldığı şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana ve Mersin oldu."

Ramazan harcamalarını gıda alışverişi artırıyor
Feyza Dereli Fedar, yaptıkları araştırmaya göre ramazanın insanlara en çok "huzur", "bereket" ve "maneviyatı" çağrıştırdığını ifade ederek, kullanıcılarının yüzde 60'ının "ramazanda alışveriş miktarının aynı kaldığını", yüzde 25'inin "daha fazla alışveriş yaptığını", yüzde 15'inin ise "daha az alışveriş yaptığını" ifade ettiğini bildirdi. 

Fedar, "Harcamaları artan kullanıcılarımıza, bu artışın sebeplerini sorduğumuzda ise yüzde 40 oranla normalden daha fazla gıda alışverişi yaptıkları ortaya çıktı. Bunu sırasıyla 'sadece ramazan ayında aldığım ekstra ürünler oluyor', 'normalden daha fazla misafir ağırlıyorum' ve 'alışveriş isteğim bu dönemde yüksek oluyor' yanıtları takip etti." diye konuştu. 

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