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Ekrem İmamoğlu'na şimdiye kadar yapılan bağış miktarı ne kadar?

Ekrem İmamoğlu'na şimdiye kadar yapılan bağış miktarı ne kadar?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan kampanyaya yapılan bağışın 15 milyon TL'yi aştığı açıklandı.

İmamoğlu'na 20 TL'lik bağış kampanyasına Artvin'de büyük ilgi
CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, CHP Genel Merkezi tarafından Ekrem İmamoğlu için başlatılan kampanyaya yapılan bağışın 15 milyon TL’yi aştığını söyledi.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre, yaklaşık 550 bin yurttaşın İmamoğlu’nun kampanyasına bağış yaptığını belirten Bektaş, kampanyaya Artvin’in Ardanuç ilçesinde olduğu gibi Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından destek mesajları geldiğini ifade etti.

Kampanyayı seçim gününe kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz

Bektaş, "Köylerden insanlar traktörlere binip saatlerce sıra beklemişler. Bu inanmışlığın eseridir. Haksızlığı, vatandaşlar iliklerine kadar hissediyor ve ‘İptali doğru bulmuyoruz’ diyorlar. Farklı illerde de durum aynı. Kampanyayı seçim gününe kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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