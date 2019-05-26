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HDP'de açlık grevi bitti Leyla Güven hastaneye kaldırıldı

HDP'de açlık grevi bitti Leyla Güven hastaneye kaldırıldı

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın, avukatlarıyla yaptığı görüşmede açlık grevlerinin amacına ulaştığını ve artık sonlandırılması gerektiğini söylemesi karşılık buldu.

Türkiye'de terör suçlarından cezaevinde olan bazı tutuklular ve onlara destek veren bir kesim, geçtiğimiz yıl açlık grevi eylemlerine başlamıştı. 

Avukatlarıyla bugün ikinci göz görüşme sağlayan terörist ele başı Öcalan, kendisi için açlık grevi yapanlara duyduğu memnuniyeti dile getirerek açlık grevinin son bulmasını söyledi.

Bunun üzerine HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu 4 milletvekilinin "açlık grevi" eylemine son verdiği açıklandı.

Grev bitti hastaneye kaldırıldı

Öcalan'ın mesajıyla birlikte Hakkari HDP milletvekili Leyla Güven, açlık grevinde olan tutukluların aileleri aracılığıyla 'eylemini sonlandırdığı' mesajını Diyarbakır'da paylaştı. Ayrıca cezaevlerinde açlık grevi ve ölüm orucundaki tutukluların da eylemlerini bitirdikleri de duyuruldu.

Güven, HDP'de yapılan basın açıklamasının ardından Diyarbakır'daki evinden tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı.

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