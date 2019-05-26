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Binali Yıldırım'dan ekrem İmamoğlu mesajı! Protestoları doğru bulmuyorum

Binali Yıldırım'dan ekrem İmamoğlu mesajı! Protestoları doğru bulmuyorum

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum" dedi.

AK Partili Yıldırım, son dönemde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik protesto haberleriyle karşılaştığını belirterek, bu tür davranışları doğru bulmadığını söyledi. 

Yıldırım, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Son günlerde CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum. İstanbullu hemşehrilerimin, adayların kendilerini en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum. İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek."

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