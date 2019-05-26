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Rum kesimini büyük korku sardı! Türkiye ikinciyi de gönderecek

Rum kesimini büyük korku sardı! Türkiye ikinciyi de gönderecek

Rum medyası, Kıbrıs'ta sondaj çalışmaları başlatan 'Fatih'in varlığından dolayı bölgede endişe verici bir sessizliğin hakim olduğunu yazdı. Fileleftheros, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisini Kıbrıs açıklarına göndereceğini sayfalarına taşıdı.

Fileleftheros gazetesi 'Ankara fırtınaya hazırlanıyor' başlığı ile verdiği haberinde; Türkiye'nin ikinci sondaj gemisini bölgeye göndereceğini yazdı.

Türkiye'nin, Kıbrıs'ın güneyindeki deniz parselinde 'ileriye gitme olasılığının' açık olduğunu yazan gazete, bölgede sıcak bir olay çıkma senaryosunun daha görünür hale geldiğini savundu.

Erdoğan 'Fatih' gemisini Türkiye'ye geri çağırmayı düşünmüyor

Gazete, Yunan hükümet yetkililerinin, özellikle Yunan dışişleri ve savunma bakanlarının son günlerdeki bu ihtimalden söz ettiğini hatırlattı.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fatih' gemisini Türkiye'ye geri çağırmasını hiç kimsenin düşünmediğine de vurgu yapıldı.

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