“Kafa keserim” diyen Suriyeli gözaltında

BURSA'da bir sokak röportajında "kafa keserim" diyen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında gerçekleştirilen bir sokak röportajı sırasında yaşanan olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, ardından şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, “Kafa keserim diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır” denildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Tepkiler çığ gibi

Suriyeli vatandaşın 'kafa keseceğim' videosunun viral olmasının ardından sosyal medyada kıyamet koptu. Kullanıcılar, Suriyeli vatandaşın memleketine geri gönderilmesi gibi benzer yorumlarda bulundular.