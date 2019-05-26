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A Milli Erkek Voleybol takımı galibiyetle başladı

Demirören Haber Ajansı
A Milli Erkek Voleybol takımı galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sivas'ta oynanan 2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Avrupa Altın Ligi ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarın desteğiyle birlikte ay yıldızlılar ilk seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen ve uzatmaya giden ikinci seti de Türkiye 26-24 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti. Son sette baştan sona üstün bir oyun sergileyen A Milliler seti 25-20 yenip maçı da 3-0 kazandı. Türkiye, CEV Avrupa Altın Lig'deki ikinci maçında 29 Mayıs'ta deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Maçın bitmesinin ardından tribünlerde ve oyun alanında büyük sevinç yaşadı. 

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ maçın başından sonuna kadar büyük destek veren taraftara teşekkür ederek, "Bu galibiyeti Sivas halkına taraftarına armağan ediyoruz. Gerçekten Sivas Kongresi'nin 100. yılında böyle Milli maçın ilk defa burada olması bu yeni salonda ilk defa bir voleybol müsabakasının olması ve bu muhteşem seyircinin karşısında da muhteşem bir galibiyet bizleri çok mutlu etti. Sivas halkını canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra Sivas'ta buluşmak üzere diyorum" dedi.  

Türkiye A Milli Voleybol Erkek Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ise antrenörlük hayatı boyunca böyle bir atmosferi çok az gördüğünü söyledi. Özbey "Anadolu'nun göbeğinde 4 Eylül 'de 100 yıl önce kurulmuş bir şehirde bu güzel galibiyeti ülkeme ve Sivas halkına hediye ediyorum. Böyle bir mutluğu, böyle bir güzelliği bize sağladığı için sayın valimize ve belediye başkanımıza bu büyük taraftara inanılmaz bir duydu. Yani uzun yıllardan beri milli takım antrenörlüğü yapıyorum. Böyle bir ortamı zor gördüm, çok mutluyuz, bütün Sivas'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Türkiye A Milli Voleybol Erkek Takımı Kaptanı Arslan Ekşi ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Ekşi, "Öncelikle Sivas halkına çok teşekkür ediyoruz. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler. Çok mutluyuz, Avrupa Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptık. Takım kaptanı olarak Türk halkını bu Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedeflediğimizi söyleyebiliriz. İnşallah Türkiye'de oynayacağımız hem Trabzon'da hem Malatya'da desteklerini devam ettirirler. Tekrar söylüyorum Sivas'ın 100. yılında bu galibiyeti öncelikle Türk milletine sonra Sivas halkına armağan ediyoruz" diye konuştu.

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