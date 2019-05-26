HABER /  POLİTİKA

Meclis Başkanı Şentop Bosna Hersek'te

Meclis Başkanı Şentop Bosna Hersek'te

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'te temaslarda bulunmak üzere gittiği Saraybosna'da Meclis Başkanı Bakir İzetbeğoviç ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

Bosna Hersek Parlamentosunda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, daha sonra bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Şehitlik anıtına çelenk bırakan Şentop, İzetbegoviç'in kabri başında dua etti.

Şentop'a şehitlik ziyaretinde Aliya'nın oğlu ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç de eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, ülkenin batı kesimindeki Livno şehrinde düzenlenecek iftara da katılacak.

Şentop'a ziyaretinde Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ile Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç da eşlik ediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yassıada mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yassıada mesajı
Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
İran'dan ABD ile görüştüğü iddialarına yalanlama
İran'dan ABD ile görüştüğü iddialarına yalanlama
Spor Toto 1. Lig'de ilk finalist Hatayspor
Spor Toto 1. Lig'de ilk finalist Hatayspor
Esed rejimi pazara saldırdı 4 ölü 40'dan fazla yaralı
Esed rejimi pazara saldırdı 4 ölü 40'dan fazla yaralı
Rum kesimini büyük korku sardı! Türkiye ikinciyi de gönderecek
Rum kesimini büyük korku sardı! Türkiye ikinciyi de gönderecek
ÖNCEKİ HABERLER
Ağız şişliğine uzmanlardan tükürük bezindeki taş uyarısı geldi
Ağız şişliğine uzmanlardan tükürük bezindeki taş uyarısı geldi
En çok hangi hastalıktan ölüm gerçekleşti TÜİK açıkladı
En çok hangi hastalıktan ölüm gerçekleşti TÜİK açıkladı
2019 hac tarihleri hac kafile gidiş dönüşleri ne zaman?
2019 hac tarihleri hac kafile gidiş dönüşleri ne zaman?
A Milli Erkek Voleybol takımı galibiyetle başladı
A Milli Erkek Voleybol takımı galibiyetle başladı
Fenerbahçe, UEFA'dan alabileceği cezaları açıkladı
Fenerbahçe, UEFA'dan alabileceği cezaları açıkladı
e okul MEB öğrenci girişi nasıl yapılır sınav notu sorgulama
e okul MEB öğrenci girişi nasıl yapılır sınav notu sorgulama
“Kafa keserim” diyen Suriyeli gözaltında
“Kafa keserim” diyen Suriyeli gözaltında
Mars bileti nedir NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?
Mars bileti nedir NASA Mars bileti isim yazdırma nasıl olur?
Yorumlar