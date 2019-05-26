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Spor Toto 1. Lig'de ilk finalist Hatayspor

Spor Toto 1. Lig'de ilk finalist Hatayspor

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek takımı belirleyecek play off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yenen Hatayspor, ilk finalist oldu.

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek takımı belirleyecek play off yarı final rövanşında Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u 90+6'da attığı golle 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısına her iki takımda kontrollü başlarken eşitliği bozan ekip konuk Adana Demirspor oldu. Adana ekibi 30. dakikada Berk Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ise tam bir Hatayspor fırtınası vardı. Ev sahibi ekip 60'ta Selim Ilgaz, 65'te Gökhan Karadeniz ile 2 gol bularak skoru avantajına çevirdi. Hatayspor'un 53 ve 62. dakikalarda attığı iki gol de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Adana Demirspor Adil Demirbağ ile gole buldu ancak sevinci uzun sürmedi. Son anlarının nefesleri kestiği karşılaşmada Hatayspor 90+6'da Mirkan Aydın'ın golüyle 3-2'i yakaladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Hatayspor 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirleyecek play-off finali 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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