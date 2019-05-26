Ünlü sanatçı Eşref Kolçak hayatını kaybetti

Eşref Kolçak kimdir?

Eşref Kolçak Erzurum, İsprili’dir ve 28 Ocak 1927 tarihinde doğmuştur. Kova burcu erkeğidir. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa'da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.