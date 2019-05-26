Ünlü sanatçı Eşref Kolçak hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti. Peki, Eşref Kolçak kimdir, neden öldü? Cenazesi nereden, ne zaman kaldırılacak?
Türk sinemasının emektar oyuncusu Eşref Kolçak 92 yaşında hayatını kaybetti.
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Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.
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Ünlü sanatçının cenazesi salı günü Gemlik'te toprağa verilecek.
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Eşref Kolçak kimdir?
Eşref Kolçak Erzurum, İsprili’dir ve 28 Ocak 1927 tarihinde doğmuştur. Kova burcu erkeğidir. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa'da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.
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