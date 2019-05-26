Bursaspor ve BB Erzurum'dan küme düşme kalksın önerisi

Bursaspor Başkanı Ali Ay ile BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, bu sezon küme düşmenin kaldırıp, ligin 20 ya da 21 takımla oynanması gerektiğini ifade ettiler.

Süper Lig'de Akhisarspor, Bursaspor ve BB Erzurumspor küme düşen takımlar oldu. Bu akşam oynanan maçların ardından lige veda eden Bursaspor ile Erzurum cephesi, bu sezona özel olarak ligden düşmenin kalmasını talep etti.

BB Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, bu yıl VAR hataları yüzünden çok fazla puan kaybettiklerini, hakem kararlarından dolayı çok canlarının yandığını belirterek, bu yıl için küme düşmenin kaldırılmasını istediklerini söyledi.

"Siyasilerden destek bekliyoruz"

Hüseyin Üneş şöyle konuştu:

"Süper Lig'de 20 takım olması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduk. Siyasilerden destek bekliyoruz. Bu konuda Nihat Özdemir ile de görüştük. Seneye 4 takım düşsün, sonra 3 takım düşerek devam etsin."

"Bu sezon küme düşme kalksın, lig 21 takımla oynansın"

Benzer açıklamalar yapan bir başka isim ise Bursaspor Başkanı Ali Ay yaptı. Ay, küme düştükleri mücadelenin ardından, "Bu sezon küme düşme kalksın, lig 21 takımla oynansın" ifadelerini kullandı.