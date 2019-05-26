Türk Telekom Fenerbahçe serisini eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin 2. maçında Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. İki takımın da inanılmaz yüzdelerle üçlük attığı maçta çekişme bir an olsun aşağıya düşmedi. TJ Campbell’in inanılmaz şut performansıyla son bölümü daha iyi oynayan Telekom, Fenerbahçe‘yi 88-85 ile mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla seri 1-1’e gelirken seride son maç için İstanbul’a geri dönecek. Son maç, 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

Maça Bobby Dixon‘ın alev alev yanan performansıyla hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyrekte skorda öne geçti. Telekom, Stimac ile farkın açılmasına engel olsa da konuk ekip, çeyreği 21-24 önde kapattı.

İkinci çeyrekte ise bu sefer Telekom da dışarıdan alev alev yanmaya başladı. Fenerbahçe, Guduric ile hücumda istediği sayıları bulsa da Telekom, TJ Campbell’in 4 üçlüğüyle soyunma odasına 48-45 önde gitti.

İkinci yarıda rüzgar bir o takıma bir bu takıma döndü. Telekom, Stimac ve Landesberg ile zaman farkı 6 sayıya çıkarsa da Melih Mahmutoğlu‘nun harika performansıyla dayanan Fenerbahçe, son çeyrek öncesi skoru 70-68’e getirdi.

Son çeyreğin başında hakemler kısa bir süre soyunma odasına giderken oyun durdu. Duran oyundan daha iyi dönen Fenerbahçe, çeyrek başında 76-78 öne geçti. TJ Campbell ile geri dönen Telekom, arka arkaya bulduğu üçlüklerle son iki dakikaya 81-80 önde girdi. Son 2 dakikada iki takım da hücumlarda boş dönerken kırılma anını Telekom iyi değerlendirdi. Bitime 17 saniye kala TJ Campbell ile üçlüğü bulan Telekom, farkı 4 sayıya çıkardı. Sloukas ile cevap veren Fenerbahçe, bitime 15 saniye kala skoru 84-82’ye getirdi. Telekom, çizgide Landesberg ile hata yapmasa da Fenerbahçe, Sloukas ile bitime 5 saniye kala üçlüğü buldu ve skoru 86-85‘e getirdi. Landesberg çizgiden yine hata yapmayınca Telekom kazandı.