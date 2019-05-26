HABER /  GÜNCEL

Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı

Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı

Sancaktepe'de toprak kayması nedeniyle üç katlı bina boşaltıldı. Bina sakinlerinden bazılarının akrabalarının yanına gideceği, diğerlerinin ise talep etmeleri durumunda belediye tarafından misafir edilebileceği belirtildi.

SANCAKTEPE'de 3 katlı bina, yan tarafta bulunan inşaat alanındaki toprak kayması dolayısıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi Cihad Sokak'ta inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu, yan tarafta bulunan 3 katlı binanın girişi kullanılamaz hale geldi. Bu nedenle, bina sakinleri dışarı çıkamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerince binada bulunanlar balkon ve pencerelerden merdiven yardımıyla tahliye edildi. Polis ekiplerince bina ve inşaatın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Bina sakinlerinden bazılarının akrabalarının yanına gideceği, diğerlerinin ise talep etmeleri durumunda belediye tarafından misafir edilebileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Meclis Başkanı Şentop Bosna Hersek'te
Meclis Başkanı Şentop Bosna Hersek'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yassıada mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yassıada mesajı
Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI YAYIN
İran'dan ABD ile görüştüğü iddialarına yalanlama
İran'dan ABD ile görüştüğü iddialarına yalanlama
Spor Toto 1. Lig'de ilk finalist Hatayspor
Spor Toto 1. Lig'de ilk finalist Hatayspor
Esed rejimi pazara saldırdı 4 ölü 40'dan fazla yaralı
Esed rejimi pazara saldırdı 4 ölü 40'dan fazla yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Eşref Kolçak kimdir Eşref Kolçak'ın eşi ve çocukları
Eşref Kolçak kimdir Eşref Kolçak'ın eşi ve çocukları
Ağız şişliğine uzmanlardan tükürük bezindeki taş uyarısı geldi
Ağız şişliğine uzmanlardan tükürük bezindeki taş uyarısı geldi
Bir fincan şekersiz çay kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli
Bir fincan şekersiz çay kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli
En çok hangi hastalıktan ölüm gerçekleşti TÜİK açıkladı
En çok hangi hastalıktan ölüm gerçekleşti TÜİK açıkladı
A Milli Erkek Voleybol takımı galibiyetle başladı
A Milli Erkek Voleybol takımı galibiyetle başladı
Arefe günü tam gün mü tatil 3 Haziran pazartesi bayram açıklaması
Arefe günü tam gün mü tatil 3 Haziran pazartesi bayram açıklaması
Rum kesimini büyük korku sardı! Türkiye ikinciyi de gönderecek
Rum kesimini büyük korku sardı! Türkiye ikinciyi de gönderecek
Yumurtada kaç kalori var-yumurta sarısı kalori cetveli 2019
Yumurtada kaç kalori var-yumurta sarısı kalori cetveli 2019
Yorumlar