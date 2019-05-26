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Adıyaman’da polislere makaslı saldırı

İhlas Haber Ajansı
Adıyaman’da polislere makaslı saldırı

ADIYAMAN’da, iki komşu arasında çıkan kavgaya müdahale etmeye giden polis ekiplerine makasla saldırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN Yeşilyurt Mahallesinde iki komşu arasında ağaç dalı kesme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ettiği esnada ismi öğrenilemeyen ve elinde bağ makası bulunan bir şahıs, polis ekiplerine mukavemette bulundu. Mukavemette bulunan şahıs elindeki bağ makasını kullanmak istediği esnada şahıs polis ekipleri tarafından hemen etkisiz hale getirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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