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İzmir'de bir kişi yeğeni tarafından öldürüldü

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'in Selçuk ilçesinde B.S. (17), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı dayısı Mustafa Çelik'i (45), silahla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan B.S., polis ekipleri tarafından silahla yakalandı. B.S.'nin emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde 18 yaşını henüz doldurmayan genç, dayısını 16 el ateş ederek öldürdü.

Alınan bilgiye göre, 2001 doğumlu olan ancak 18 yaşını henüz doldurmayan B.S., dayısı M.Ç.'ye silahla kurşun yağdırdı.

16 el ateş ettiği öğrenilen B.S. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan dayı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç olayın ardından emniyet ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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