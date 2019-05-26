Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Akhisarspor’un ardından Spor Toto Süper Lig’e veda eden 2 takım belli oldu. Göztepe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu 38 puanla 15. sırada tamamladı. Bursaspor ve Erzurumspor ise Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'in son haftasında nefes kesen küme düşme mücadelesinden Göztepe galip çıktı. İzmir ekibi, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup edince Bursaspor ve Erzurumspor'u küme düştü.

Göztepe evindeki karşılaşmaya etkili başladı ve 14. dakikada Alpaslan Öztürk'ün attığı golle ilk 45 dakikalık bölümü 1-0 önde kapattı. Konuk ekip MKE Ankaragücü 74. dakikada Pazdan'ın attığı gol ile karşılaşmada 1-1'lik eşitliği yakaladı. Göztepe, MKE Ankaragücü karşısında 82. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazanırken topun başına geçen Deniz Kadah topu ağlara gönderdi ve ev sahibi ekip bu golle sahadan 2-1'lik skorla galibiyetle ayrılırken Spor Toto Süper Lig'de kalmayı başardı.

Bursaspor'a galibiyet yetmedi

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmesine rağmen lige veda etti. ev sahibi ekip ise Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Malatya'da oynanan karşılaşmanın 4. dakikasında konuk ekip Bursaspor öne geçti. Furkan Soyalp'in sağdan ortasında arka direkte Yeni Malatyasporlu Chebake ile birlikte yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafayla vurduğu top ağlara gitti. 20. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Aytaç Kara'nın ceza sahası içerisinde pasıyla topu alan Umut Nayir'in penaltı noktasından kafa vuruşunda top ağlara gitti ve fark 2'e çıktı. Mücadelenin 2. yarısında Kamara, Okan'ın hatasıyla takımının tek golüne imza attı ve mücadele 2-1 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Böylece Bursaspor, sezonu 37 puanla tamamladı ve Spor Toto Süper Lig'e veda etti. Malatyaspor ise 47 puanla sezonu 5. sırada tamamladı ve ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.

BB Erzurumspor, Süper Lig'e veda etti

Geçen sezon Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'un macerası kısa sürdü. Sezon genelinde küme hattından çıkamayan Dadaşlar, Kayseri deplasmanında 2-0 kazanmasına rağmen 35 puanla Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Kayseri'deki kritik maçın 11. dakikasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Tshabalala'nın pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın savunmadan sıyrılarak yaptığı vuruşta, top kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu. 43. dakikadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Sunu'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla BB Erzurumspor sezonu 35 puanla bitirdi ve Süper Lig'e veda etti. Kayserispor ise 41 puanla 13. sırada 2018-19 sezonunu tamamladı.