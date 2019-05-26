Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş! Hadi oradan

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerinde asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyerek oyların sandık kurulu başkanları nedeniyle çalındığını söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerinde oyların çalındığını söyleyerek sandıkların yüzde 90'ının sayılmadığını bu nedenle de seçimlerin tekrarlandığını ifade etti. Yıldırım, mağdur edildiklerini ifade ederek seçim kurulu başkanlarını suçladı.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Mahalle Başkanları İftar Programı öncesinde davetlilere seslendi.

Ramazanın sonuna gelindiğini dile getiren Yıldırım, ramazanın dolu dolu ve bereketle geldiğini söyledi. Yıldırım, her gün bir ilçede, bir mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktararak, "31 Mart'ta bir seçim yaptık. Türkiye seçimini yaptı. Bütün illerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz ve mahallerimiz seçimini tamamladı." diye konuştu.

"CHP adayı mağdurmuş! Hadi oradan"

Yıldırım, İstanbul seçiminin ise mahkemeye taşındığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"İstanbul seçimini tamamlayamadık. Yaşanan olayları tekrar anlatacak değilim. Eğer bu seçimde oylar yeniden sayılabilseydi, CHP buna imkan verseydi, İstanbulluları tekrar 23 Haziran'da zahmete sokup sandığa götürmeyecektik. Bildiğiniz gibi teşkilatımız bütün gücüyle gayret etti. Seçimler için çok çalıştı ancak İstanbulluların sandıkta verdiği oylar sayılırken buharlaştı. İç ettiler. Bunun üzerine yeniden sayılmasını çok arzu ettik. Sadece yüzde 10'unu saydırdık. Bu sayımda fark 29 binden 13 bin 729'a geriledi. Yarıdan fazla götürülen oylarımızı geri getirdik. Eğer yüzde 90'ını saydırsaydık seçimin tekrarına gerek kalmayacaktı. CHP, bunu bildiği için ısrarla ve şiddetle karşı çıktı. Bizim de artık seçimlerin yenilenmesine müracaat etmekten başka çaremiz kalmadı. CHP adayı mağdurmuş! Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim. Bizim oylarımız çalındı. Kim mağdur etti bizi? İşini düzgün yapmayan seçim kurulu başkanları mağdur etti."

Sandık kurullarına yapılan atamalar

Sandık kurullarında kanuna uymayan görevlilerin atandığını hatırlatan Yıldırım, bunun sonucunda da İstanbul'da sandıkta çıkan oyların sakatlandığını söyledi.

Yıldırım, hem kendilerinin hem de İstanbulluların mağdur olduğuna vurgu yaparak, 23 Haziran'da şaibeye yer bırakmadan seçimleri almaları için teşkilat mensuplarından söz aldı.

Mahalle başkanlarından mahallelerinde sandığa gitmeyenleri ikna etmelerini de isteyen Yıldırım, söz konusu olanın İstanbul'un, herkesin ortak geleceği olduğunu kaydetti.