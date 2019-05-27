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Kayseri'de yaşlı çift öldürülmüş halde bulunmuştu korkunç detay ortaya çıktı

Kayseri'de yaşlı çift öldürülmüş halde bulunmuştu korkunç detay ortaya çıktı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde her ikisi de 78 yaşında olan Zeynep-Mehmet Katan çifti evlerinin bahçesinde tüfekle öldürülmüş olarak bulundu. 5 gün önce meydana geldiği belirlenen olayda ilk belirlemelere göre Mehmet Katan'ın 57 yıllık eşini öldürdüktern sonra tüfekle intihar ettiği belirtildi. 

Olay, Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Müstakil evde oturan Mehmet ve eşi Zeynep Katan'dan haber alamayan yakınları eve gitti.

5 gün önce öldükleri belirlendi

Kapıyı kimsenin açmaması üzere şüphelenen yakınları evin duvarından bahçeye girdiğinde Mehmet ve Zeynep çiftinin bahçede hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaptığı muayenede Mehmet ve Zeynep çiftinin yaklaşık 5 gün önce öldüğünü belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sinir krizi geçiren yakınlarını evden uzaklaştırarak olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede cesetlerin 5 gün öncesine ait olduğu saptandı.

Öldürdükten sonra intihar etmiş

İddiaya göre Mehmet Katan'ın henüz belirlenemeyen neden 57 yıllık eşi Zeynep Katan'ın av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü. Çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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