AP seçimlerinde sandıktan sürpriz çıktı

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dün de aralarında Almanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu 21 ülkede seçmenler sandık başına gitti.

Avrupa Parlamentosu'nda 23 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işlemi dün devam etti. Almanya'nın da aralarında bulunduğu 21 ülkede daha seçmenler oy kullanırken sandıktan sürpriz sonuçlar çıktı.

Üye ülkelerin ulusal hukuk kurallarına göre yapılan seçimlerde genel olarak oy kullanma yaşı 18 olurken bu yaş sınırı, Avusturya ve Malta'da 16, Yunanistan'da da 17'ye indi. AP seçimlerine katılım sadece Belçika, Lüksemburg, Bulgaristan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde zorunlu olurken diğer 23 ülkede serbest bırakıldı.

AB'nin resmi takvimine göre 20-21 Haziran'da AB Konseyi toplantısı ve 2 Temmuz'da AP'nin seçilen üyelerinin ilk genel oturumu yapacağı öngörülüyor.

Seçimlere katılım arttı

AP, yaklaşık 400 milyon AB vatandaşının katılma hakkı bulunan AP seçimleri sonucuna ilişkin öncü tahminleri yayımladı.

Buna göre, 2014 yılında katılımın yüzde 42,6 oranında gerçekleştiği AP seçimlerinde, 2019'da sandığa gitme oranı yüzde 51'e yükseldi.

Toplam 751 milletvekillinin belirlendiği AP seçimlerinde, Avrupa Halk Partisi (EPP) ilk sırada yer aldı. EPP'nin milletvekili sayısı 173 olurken, EPP'yi 147 milletvekili ile Sosyal Demokratlar (S&D) izledi. Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) 102 milletvekili, Avrupa Yeşiller Partisi (EFA) 71 milletvekili, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 58 milletvekili, Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) 57 milletvekili, Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) 56 milletvekili, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) 42 milletvekili çıkardı. Geriye kalan 45 milletvekili ise bağımsız adaylardan seçildi.

Almanya'daki AP seçimlerinde kazanan Yeşiller Partisi oldu

Almanya'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Yeşiller Partisi yüzde 22 oy alarak birinci oldu.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin sandık çıkış anketine göre, Yeşiller oylarını bir önceki seçime göre yüzde 11,1 artırdı ve AP'de 22 sandalye elde etti. Böylelikle Yeşiller bir önceki seçimlere göre oylarını iki kat artırdı.

Başbakan Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 21,9, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise yüzde 6 oy aldı. Buna göre, Birlik Partileri toplamda yüzde 27,9 oy kazandı. Birlik Partilerinin AP'deki sandalye sayısı toplam 28 oldu. CDU'nun 2014'teki seçimlere göre oy oranı yüzde 8 düştü.

AP seçimlerinde en fazla oy kaybeden parti ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu. SPD yüzde 15,6 oy alarak bir önceki seçimlere oranla yüzde 11,7 oy kaybetti. SPD bu sonuçla tarihindeki en kötü hezimeti yaşadı.

Hür Demokrat Parti (FDP) oylarını yüzde 2,1 oranında artışla yüzde 5,5'e çıkardı.

Muhalefetteki Sol Partinin (Die Linke) oy oranı yüzde 5,5 oldu.

AfD yükselişini sürdürüyor

Oylarını yüzde 3,4 artıran aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 10,5 ile AP'de temsil edilmeye devam edecek.

AfD bu sonuçla 6 olan milletvekili sayısını 10'a çıkarabilecek güce ulaştı.

İlk sonuçlara göre, Almanya’da AP seçimlerine katılım oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti. Ülkede 2014'te yapılan AP seçimlerine katılım yüzde 48'de kalmıştı.

AP seçimlerini İspanya ve Portekiz'da sosyalistler kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 18 parlamenter ile birinci sırada yer aldı. ABC ve El Diario gazetelerinde yayınlanan iki ayrı sandık başı seçim sonuçlarında benzer öngörülerin çıktığı görüldü.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerden birinci çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayan PSOE, AP seçimlerinde de ülke siyasetinde birinci sıradaki yerini korudu.

Resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre PSOE 18, sağ görüşlü Halk Partisi 11-12, liberal sağ görüşlü Vatandaşlar 8-9, Podemos 7, aşırı sağ görüşlü Vox partisi 4-5, ayrılıkçı Katalan partiler Katalonya için Birlik (JxCAT) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) da 4-5 parlamenter çıkardı.

Bu sonuçlara göre, Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan ve 26 Nisan'daki genel seçimde milletvekili seçilen ERC'nin liste başı adayı Oriol Junqueras ile Belçika'ya kaçan ve JxCAT'ın liste başı adayı olan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'in AP parlamenteri seçildikleri belirtildi.

Portekiz'de seçimler

Diğer yandan, AP'de 21 parlamenteri bulunan Portekiz'de de mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Partinin (PS), resmi olmayan sandık başı sonuçlara göre oyların yüzde 30'undan fazlasını alarak birinci parti çıktığı bildirildi.

AP Seçimlerini Fransa'da aşırı sağcılar kazandı

Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN), iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketini (LREM) yüzde 1,2 puan farkla geride bırakarak kazandı.

Ülke genelinde 34 listenin yarıştığı AP seçimlerini, Ipsos araştırma şirketinin resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, RN yüzde 23,3 oyla kazandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki LREM yüzde 22,1 oyla ikinci sırada yer aldı.

Yeşiller Partisi (EELV) yüzde 12,8 oy ile yüzde 8,3 oy alan merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisini (LR) geçerek üçüncü sıraya yerleşti. EELV'nin, 2014 seçimlerindeki oy oranı yüzde 8,95 idi.

Seçimde merkez sol Sosyalist Parti (PS) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) yüzde 6,7 oy aldı.

Avusturya'da AP seçimlerinde Merkez Sağ Parti birinci çıktı

Avusturya’da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Sebastian Kurz’un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 34,5 oyla birinci oldu.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin açıkladığı resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, iktidardaki ÖVP oylarını bir önceki seçime göre yüzde 7,7 oranında artırarak, yüzde 34,5'e yükseltti.

AP'nin 2014'teki seçimlerinde 5 milletvekili çıkaran merkez sağ parti, bu seçimlerde tahminlere göre 7 milletvekili çıkaracak.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ise seçimde yüzde 23,5’lik oyla ikinci parti oldu. Bir önceki seçimlerde 5 milletvekili çıkaran partinin milletvekili sayısı değişmezken, oy oranının az da olsa gerilediği görülüyor.

Aşırı sağda oy kaybı

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin geçen hafta basında da yer alan, "2017’de, bir Rus yatırımcının partilerine yardım yapması durumunda devlet ihalelerinde Rusya’ya kolaylık sağlanacağı" yönündeki ifadelerinin bulunduğu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, partinin girdiği ilk seçimde tahminlere göre yüzde 2,2 oranında oy kaybettiği kaydediliyor.

Aşırı sağcı FPÖ 2014 seçimlerinde yüzde 19,7 oy oranına ulaşarak 4 milletvekilini AP’ye göndermişti. Bu seçimlerde oyu 17,5’e gerileyen aşırı sağcılar 3 milletvekili çıkarabiliyor.

Avusturya’da 2017’de yapılan genel seçimlerde ciddi bir hezimet yaşayan Yeşiller Partisi, yüzde 4 seçim barajını aşamadığı için meclis dışında kalmıştı. AP seçimlerinde yeniden toparlanmaya başlayan Yeşiller, yüze 13,5 oy oranıyla AP'ye 2 milletvekili gönderebiliyor.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise yüzde 8 oyla AP’ye bir milletvekili göndermeye hak kazandı.

Ülkede 2014’teki seçimlerde katılım oranı yüzde 45,4 seviyesinde gerçekleşirken, bu seçimlerde katılımın yüzde 55'e çıktığı kaydedildi.

Avusturya'da 2014'teki seçimlerde merkez sağ ÖVP yüzde 26,9 oy ve 5 milletvekili ile birinci, SPÖ 24,1 oy ve 5 milletvekiliyle ikinci, aşırı sağcı FPÖ ise 19,7 oy ve 4 milletvekili ile üçüncü olmuştu.

Yeşiller Partisi 14,5'lik oyla 3, NEOS yüzde 8,1 ile bir milletvekili çıkarmıştı.