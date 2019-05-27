Süleyman Soylu İstanbul'daki "tezgahı" anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da AK Parti İlçe Teşkilatı'nın iftar programına katıldı. Soylu, 31 Mart sonuçlarına neden itiraz ettiklerini anlattı, İstanbul'da büyük bir tezgah kurulduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'da İstanbul'u siyasal çatışmanın, siyasal kamplaşmanın merkezi haline getirilmesinden endişe duyduğunu söyledi. Soylu, 31 Mart'ta İstanbul'da büyük bir tezgah kurulduğunu ifade etti.

Soylu, Bayrampaşa'da AK Parti İlçe Teşkilatı'nın iftar programındaki konuştu. 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da sandık sonuçlarına neden itiraz ettiklerini anlatan Soylu, siyasi hayatı boyunca böyle bir kumpas, tezgah görmediğini ifade etti.

Soylu'nun açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

"Bizim zarfın içine milletimizin koyduğu oy pusulasından hiçbir şüphemiz olmadı. Zarf açıldıktan sonra belediye meclisinde yanlışlık yapmayan, ilçe belediye başkanlığında oyların birbiriyle aynı çıktığı ama büyükşehir belediye başkanlığına geldiği zaman oyların, sandık sonuç tutanaklarının her birinin birbirinden farklı olduğu bir yolsuzlukla karşı karşıya kaldık. Biz itiraz etmeyecek miydik yani? Bugün S-400 konusunda bize parmak sallayanlara karşı dik duruşumuzu nasıl ortaya koyuyorsak, terörle mücadelede nasıl bu ülkenin hakkını, hukukunu savunuyorsak, Amerika'ya, Avrupa'ya bu milletin hakkını yedirmiyorsak bu milletin bir oyunun da hakkını kimseye yedirmeyiz. Bu millet bize eğer burada sessiz kalırsak şunu söyler; 'Kendi hakkınızı savunamıyorsunuz, benim verdiğim oyun hakkını savunamıyorsunuz, yarın bu Türkiye'nin hakkını nasıl savunacaksınız.' Başınız dik olsun. Şunu net söyleyeyim; bu seçim alınmışsa birine verilmiş değil, işte er meydanı. Hepimiz er meydanındayız ve buradan mücadelemizi ortaya koyacağız.

"Büyük bir imtihanla karşı karşıyayız"

23 Haziran'da endişem odur ki, İstanbul seçimini ideolojik kamplaşmanın merkezi haline getirip eski Türkiye'nin alışkanlıklarına İstanbul'u ve Türkiye'yi itmeye çalışanlara bir fırsat olarak kullandırmak isteyeceklerdir. Endişem odur ki, İstanbul'da 23 Haziran'daki seçimi siyasal çatışmanın, siyasal kamplaşmaların merkezi haline getirecekler.

"İyi ki büyükşehir belediye başkanı olmamış"

Kalkmış diyor ki 'İçişleri Bakanı'nın İstanbul'da ne işi var, 10 gündür İstanbul'da çalışıyor, gitsin Ankara'ya otursun.' İyi ki İstanbul'un büyükşehir belediye başkanı olmamış. Eğer olsaydı bizi İstanbul'a sokmayacaktı demek ki. İstanbul'da ne işi var diye bana soruyor da be kardeşim ben 2,5 yılı aşkındır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Kato'ya, Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e gittiğimde sordun mu orada ne işin var diye?

"İstanbul'u bunlara teslim etmeyelim"

Şimdi Allah muhafaza bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanırlarsa, ele geçirirlerse kimlerle yönetecekler? Kılıçdaroğlu olacak mı, o bir kadın var, onunla yönetecekler mi, bir de Sezai vardı değil mi, bunlarla mı yönetecekler? İstanbul'u bunlara teslim etmeyelim. Onun için bir veballe karşı karşıya kalırız. İstanbul birilerinin zaman kaybettireceği bir şehir değildir. İstanbul bizim küresel güç merkezimizdir, kuvvet merkezimizdir. İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değildir, Cezayir'in, Azerbaycan'ın, Bakü'nün, Bosna'nın, Kosova'nın, Şam'ın, Kahire'nin İstanbul'udur. İstanbul değerlerimizin, medeniyetimizin baş şehridir."