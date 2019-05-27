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Ünalan'da etrafa rastgele ateş eden şüpheli yakalandı

Ünalan'da etrafa rastgele ateş eden şüpheli yakalandı

ÜSKÜDAR Ünalan Mahallesi'nde bir sitede etrafa rastgele ateş eden şüpheli yakalandı.

Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede bir kişi etrafa rastgele ateş etmeye başladı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi özel harekat polisleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisleri, 5. katta bulunan dairenin kapısını kırarak içeri girdi ve şüpheliyi gözaltına aldı. İddiaya göre, olayı gerçekleştiren ve ismi henüz öğrenilemeyen şüphelinini alkollü olduğu, eşinden ayrı yaşadığı ve ailevi problemlerinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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