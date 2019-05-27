Köprü cezaları ve bedelli askerlik yasalaşıyor

Askerlik sistemini yeniden düzenleyen teklif ile köprü cezalarına af getiren dar kapsamlı torba teklifin, bu hafta Meclis'te görüşülerek yasalaşmaları bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ramazan Bayramı öncesindeki mesai haftasını toplumsal beklenti oluşturan iki önemli paket düzenlemeye ayırdı.

Genel Kurul'da, bu hafta askerlik sistemini yeniden düzenleyen Askeralma Yasa Teklifi ile ekonomi alanıyla ilgili dar kapsamlı torba teklif görüşülecek.

Genelkurmay Başkanlığı'nın tezkere işlemlerini hızla yapabilmesi amacıyla asker alma Yasa Teklifi'nin bugün Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor. Bu amaçla Milli Savunma Komisyonu, karşı oy yazıları için muhalefete dün akşama kadar süre verdi.

AK Parti Milletvekili Nevzat Şatıroğlu'nun ilk imzacı olduğu ekonomi alanındaki torba teklif de bu hafta yasalaşacak. Teklifte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş cezası alan 275 bin araca ait 310 milyon liralık ceza affedilecek. Ödenen 3.9 milyon lira iade edilecek. Af için 2 ay içinde başvuru yapılması gerekiyor.

Otomobil alımında ÖTV indirimini kapsayan teşvikin üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

Kaçak tütün konsunda 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemenin yürürlülük tarihi 2 yıl ertelenerek 1 Temmuz 2021'e alınacak.