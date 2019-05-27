HABER /  EĞİTİM
ADV Ramazan birlikte güzel
ADV Mayıs Ayına Özel Fırsatları Kaçırmayın

Ziya Selçuk açıkladı sınıf geçme yönetmeliği gözden geçirildi

Ziya Selçuk açıkladı sınıf geçme yönetmeliği gözden geçirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf geçme yönetmeliğinin gözden geçirildiğini belirterek, “Bir öğrenci belirli derslerden yüksek not alarak, hiç öğrenmediği derslerden geçiyorsa, diyelim ki 6 tane zayıfı var ve geçiyorsa, bunu problem olarak görmememiz bir problem.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün TRT Haber canlı yayınında yeni ortaöğretim modeliyle ilgili soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, özetle şöyle dedi: “Temelde sınıf geçmek eğer çok kolay olursa, dört işlem bilmeden lise bitirilebilir. Böylelikle giderek ülkenin öğretimsel düzeyi düşmeye başlar. Üniversite sınavlarında da yapılan net sayıları azalır. Bir öğrenci belirli derslerden yüksek not alarak, hiç öğrenmediği derslerden geçiyorsa, diyelim ki 6 tane zayıfı var ve geçiyorsa, bunu problem olarak görmememiz bir problem. Çocukların derslerini belli bir düzeyde öğrenene kadar onlarla muhatap olması lazım. Yani ben ortalamamamı tutturdum ve dolayısıyla geçiyorum gibi bir kolaylığı bundan sonra çok fazla gündemde tutmamak istiyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Öğrenci sınıfta kafasını sıranın üstüne koysa ve ‘Ben zaten geçeceğim, öğretmenim sen işine bak’ derse. Biz öğretmenin sınıftaki gücünü, itibarını da dikkate almak zorundayız. Ayrıca öğrenci başta geçmeyi garantilediyse orada bir öğrenme atmosferi oluşmuyor.”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı
Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı
Yeni parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu cephesinde yeni gelişme
Yeni parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu cephesinde yeni gelişme
Köprü cezaları ve bedelli askerlik yasalaşıyor
Köprü cezaları ve bedelli askerlik yasalaşıyor
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu
Çipras hezimete uğradı Yunanistan erken seçime gidiyor
Çipras hezimete uğradı Yunanistan erken seçime gidiyor
Fikirtepe'de yangın faciası ölü ve yaralılar var
Fikirtepe'de yangın faciası ölü ve yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
Evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı ne zaman?
Evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı ne zaman?
Bursaspor kongreye gidiyor
Bursaspor kongreye gidiyor
Avlu 44. bölüm fragmanı
Avlu 44. bölüm fragmanı
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 24 Haziran sonrası...
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 24 Haziran sonrası...
Süleyman Soylu: Biz o günleri unutmadık
Süleyman Soylu: Biz o günleri unutmadık
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Kayseri'de yaşlı çift öldürülmüş halde bulunmuştu korkunç detay ortaya çıktı
Kayseri'de yaşlı çift öldürülmüş halde bulunmuştu korkunç detay ortaya çıktı
Söz 84. bölüm 2. fragmanı final
Söz 84. bölüm 2. fragmanı final
Yorumlar