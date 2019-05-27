Yeni parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu cephesinde yeni gelişme

Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu’nun, değerlendirme toplantılarını sonbahara kadar sürdüreceği, parti kurulması için koşulların uygun olduğuna karar verilmesi durumunda harekete geçeceği ileri sürüldü.

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti’ye alternatif yeni bir oluşum için çalışmalarını yoğunlaştıran, 22 Nisan’da yayımladığı ve bu kesimin “manifesto” olarak nitelendirdiği açıklamayla ilk kez resmi olarak ortaya çıkan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun parti kurup kurmayacağı ve kurmaya karar verirse ne zaman harekete geçeceği merak ediliyor.

Diyarbakır'da parti tanıtımı doğru değil

Davutoğlu ve ekibi “manifesto”nun ardından iftar programlarıyla resmen sahaya indi. İftar programlarında parti politikalarına ilişkin eleştirilerini sürdüren Davutoğlu’nun, Diyarbakır’da kuracağı partinin tanıtımı yapacağı iddialarının doğru olmadığını belirtiliyor.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Davutoğlu’na yakın kaynaklar, bayram sonrasında da Davutoğlu’nun sivil toplum örgütlerinin programlarına katılarak konuşma programını sürdüreceğini kaydediyor.

Sonbaharda koşullar uygun olursa

Davutoğlu’nun, sonbahar aylarına kadar çalışmalarını sürdüreceği, parti kurup kurulmamasını gelinen nokta ve koşullara göre değerlendireceği, eğer koşulların uygun olduğuna karar verirse harekete geçeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen günlerde bir MKYK toplantısında YSK’nın iptal kararını eleştirenlerle ilgili gerekli adımları atacaklarını belirtmişti.