Yarın 10 derece birden artacak! Meteoroloji uyardı Afrika sıcakları geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yarın 10 derece birden artacak! Meteoroloji uyardı Afrika sıcakları geldi

TÜRKİYE bugünden itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji sıcaklığın 5-10 derece artacağını duyurdu. Özellikle 3 kentte aşırı sıcak görülecek.

Yarın 10 derece birden artacak! Meteoroloji uyardı Afrika sıcakları geldi - Sayfa 1

Meteorolojinin yayınladığı hava durumu tahminine göre bugünden itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıklar hissedilir derecede artacak. 3 büyük kent başta olmak üzere 17 ilde sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkacak ve en sıcak Mayıs ayı yaşanacak. 

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Yarın 10 derece birden artacak! Meteoroloji uyardı Afrika sıcakları geldi - Sayfa 2

Sıcaklıkların 5-10 derece artacak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcak hava akımıyla birlikte 10 dereceye varan bir artış görüleceğini açıkladı. Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Denizli, Düzce, Malatya, Bursa, Konya, Adana, Diyarbakır, Kayseri ve Isparta uyarı verilen iller oldu. 

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Yarın 10 derece birden artacak! Meteoroloji uyardı Afrika sıcakları geldi - Sayfa 3

Mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacak: Sıcaklıkların özellikle salı gününden itibaren iç kesimlerde mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı öngörülüyor. 

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Yarın 10 derece birden artacak! Meteoroloji uyardı Afrika sıcakları geldi - Sayfa 4

30 derecenin üzerine çıkacak : Bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta'da 33 derece olması bekleniyor.

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