Yarın 10 derece birden artacak! Meteoroloji uyardı Afrika sıcakları geldi
TÜRKİYE bugünden itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji sıcaklığın 5-10 derece artacağını duyurdu. Özellikle 3 kentte aşırı sıcak görülecek.
Meteorolojinin yayınladığı hava durumu tahminine göre bugünden itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıklar hissedilir derecede artacak. 3 büyük kent başta olmak üzere 17 ilde sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkacak ve en sıcak Mayıs ayı yaşanacak.
Sıcaklıkların 5-10 derece artacak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcak hava akımıyla birlikte 10 dereceye varan bir artış görüleceğini açıkladı. Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Denizli, Düzce, Malatya, Bursa, Konya, Adana, Diyarbakır, Kayseri ve Isparta uyarı verilen iller oldu.
Mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacak: Sıcaklıkların özellikle salı gününden itibaren iç kesimlerde mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı öngörülüyor.
30 derecenin üzerine çıkacak : Bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta'da 33 derece olması bekleniyor.