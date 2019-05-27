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Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! Bir asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısı ile yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğdu"

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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