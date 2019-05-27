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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok tartışılacak Kürtçe çıkışı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok tartışılacak Kürtçe çıkışı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürtçe'nin yasal olarak kullanılması, öğrenilmesi, okutulması konusu tamamen yasal bir düzenleme ve bu yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor" açıklaması yaptı.

Hakkı Savunanlar Platformu'nun iftar programında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada 23 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek seçim sürecini değerlendirerek anadilin vazgeçilmez bir hak olduğunu ifade etti.

"Parlamentoda yapılacak"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Kürtçe'nin yasal olarak kullanılması, öğrenilmesi, okutulması konusu tamamen yasal bir düzenleme ve bu yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Nerede yapılacak? Parlamentoda yapılacak. Buna uygun bir zemin oluşabilirse inanıyorum ki bütün parlamenterler de buna 'Evet' diyeceklerdir.

"Kürtçe üzerindeki yasakların kaldırılması..."

Kürtçe'nin yasal olarak kullanılması ya da Kürtçe üzerindeki yasakların kaldırılması gibi durumları Ekrem İmamoğlu ya da yerel yönetimler çözemez, çünkü bu onların ilgi alanına girmiyor. Onlar olsa olsa ancak kurs açabilirler. Başka bir düzenleme yapamazlar.

"Vazgeçilmez bir hak"

Anadilin vazgeçilmez bir hak olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Eğer beraber ve birlikte yaşıyorsak insan olarak bütün hakların eşit olması lazım. Bunu eşit hale getirmek de demokrasinin bir gereğidir. Kişilerin kendi anadilini öğrenmesi, anadilinde okuması ve yazması en doğal ve vazgeçilmez haklardan birisidir. Kürtçe de bunların içerisinde yer alıyor. İnsan hakları çerçevesinde baktığımızda da hepimizin en büyük dileği bunun gerçekleşmesidir" ifadelerini kullandı.

"Yasakların Türkiye'yi bir yere getirmeyeceğini gördük"

Türkiye'de mevcut yasakların ayrışmalara sebep olduğunu ve bunun Türkiye'ye zarar verdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Yıllar yılı yasakların Türkiye'yi bir yere getirmeyeceğini gördük. Yasakların Türkiye'de ayrışmalara, gerginliklere yol açtığını hepimiz gördük. Türkiye'nin bu yasaklardan kurtulması ve Türkiye'nin kendi özgüvenini yakalaması gerekiyor. Bu ülkede beraber bir iklim yaratarak huzur içerisinde yaşamalıyız. Tüm bunlar sağlanabilir. Ben Türkiye'de çözümsüz hiçbir sorunun olduğuna inanmıyorum. Akli yöntemlerle istişare ederek, danışarak, araştırarak, konuşarak birlikte çözebiliriz. Bu konularda herkese eşit mesafede mesajımız var.

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