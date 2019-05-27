HDP'den yeni askerlik sistemi hakkında yorum: Tamamen kaldırılsın

Halkların Demokratik Partisi'nin Milli Savunma Komisyonu üyesi Nimetullah Erdoğmuş, meclise sunulan yeni askerlik sistemi tasarısına ilişkin, '' Zorunlu askerlik kaldırılmalı, bu sisteme devam edilecekse de vicdani ret hakkı tanınmalı'' dedi.

Kalıcı bedelli askerlik ve tek tip askerlik düzenlemelerini kapsayan yeni askerlik sistemi TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. Gözler ise Meclis Genel Kurulu'nda…

Yeni sistemde zorunlu askerlik süresi 6 aya düşürülürken, isteyen herkes bedelli askerlikten faydalanacak. Ancak bunun belli şartlara bağlanması planlanıyor.

"Zorunlu askerlik kaldırılmalı"

Konuyla ilgili komisyon görüşmelerinde HDP'li vekil Erdoğmuş şu ifadeleri kullandı:" Zorunlu askerlik kaldırılmalı, bu sisteme devam edilecekse de vicdani ret hakkı tanınmalı.

Bir diğer husus, bu vicdani ret konusu var dünyada ve vicdani ret konusu bir hak olarak değerlendiriliyor. Çünkü bir inançtan, bir düşünceden, bir felsefeden hareketle deniliyor ki: Savaş karşıtı bazı insanların, bunlar fıtri de olabilir... Yani öyle insanlar var ki fıtri olarak o alanda görev almak istemeyebilir."