Optimar'ın 23 Haziran için son anketi aradaki makas açıldı sonuçlar bomba

YSK'nın almış olduğu kararla 31 Mart 2019'da yapılan İBB Başkanlığı seçimleri 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Bu kararın ardından, kamuoyu araştırmacıları seçime 1 aydan az bir süre kalınca anket sonuçlarını bir bir paylaşıyor . Bu şirketlerden biri de Optimar.