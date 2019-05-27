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Eşref Kolçak evlilikleri ilk eşi kimdir Eşref Kolçak çocukları

Eşref Kolçak evlilikleri ilk eşi kimdir Eşref Kolçak çocukları

Yeşilçam'ın sevilen usta oyuncularından biri olan Eşref Kolçak 92 yaşında vefat etti. Akciğerlerinin su toplaması üzerine hastanede tedavi gören Eşref Kolçak'tan sevenlerini üzen ölüm haberi geldi. 2017 yılında oğlu Harun Kolçak'ı da kaybeden Eşref Kolçak salı günü eşi Özcan Kolçak'ın yanına defnedilecek

Eşref Kolçak öldü mü, Eşref Kolçak neden öldü, hastalığı bneydi ve kaç yaşında öldü soruları vatandaşlar tarafından sıkça arandı. Yeşilçam'ın sevilen ve duayen isimlerinden biri olan Eşref Kolçak 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süre önce akciğerlerinin su toplaması üzerine hastaneye kaldırılmış ve tedavisi devam ediyordu. Fakat usta oyuncudan kahreden ölüm haberi pazar günü geldi. Oğlu Harun Kolçak'ı da 2017 yılında kaybeden Eşref Kolçak, Gemlik'te eşi Özkan Kolçak'ın yanına defnedilecek. 

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan Kolçak, bir süre önce Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kolçak, burada hayata gözlerini yumdu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, Kolçak’ın ölüm nedeni açıklanarak, “Değerli sinema sanatçımız Eşref Kolçak 24.04.2019 tarihinde genel durum bozukluğu ve pnömoni tanısı ile hastanemiz yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 18.05.2019 tarihinde hipoksik solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gelişen hasta solunum cihazına bağlandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 26.05.2019 tarihinde saat 16.40'ta hayatını kaybetmiştir” denildi.

CENAZESİ NE ZAMAN: Eşref Kolçak, 2 yıl önce kaybettiği pop sanatçısı oğlu Harun Kolçak’ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilecek.

Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak’ın ölümünün ardından 9 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak’ın Bursa’nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırdı.

Sağlığında verdiği bir röportajında “Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim” ifadelerini kullanan Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek.

Salı günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi beklenen Kolçak, eşi Özcan Kolçak’ın mezarının üzerine gömülecek.

EŞREF KOLÇAK KİMDİR: Eşref Kolçak Erzurum, İsprili'dir ve 28 Ocak 1927 tarihinde doğmuştur. 1941 yılında İstanbul’a geldi. Kasımpaşa’da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü’nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa’da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.

1944 yılında Atilla Revü Opereti’nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı “Fedakar Ana” filmi olmuştur. 1950’li ve 60’lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı seyircilerin karşısına

Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz),Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman F. Seden) önemli filmlerinden bazılarıdır.

Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak 20 Temmuz 2017’de hayatını kaybetti.

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