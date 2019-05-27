Oğlu Harun Kolçak ölünce istemiş Eşref Kolçak'ın vasiyeti ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bursa'nın Gemlik Devlet Hastanesi'nde vefat eden Kolçak, uzun süredir yoğun bakımdaydı. Kolçak'ın çoklu organ ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtilirken, usta oyuncunun nereye gömüleceği de ortaya çıktı.