Oğlu Harun Kolçak ölünce istemiş Eşref Kolçak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Eşref Kolçak 26 Mayıs Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Salı günü toprağa verilecek olan efsane Yeşilçam oyuncusu Kolçak, bakın nereye defnedilmek istemiş.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bursa'nın Gemlik Devlet Hastanesi'nde vefat eden Kolçak, uzun süredir yoğun bakımdaydı. Kolçak'ın çoklu organ ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtilirken, usta oyuncunun nereye gömüleceği de ortaya çıktı.
Geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılan Türk sinemasının hatırlanacak isimlerinden Kolçak, 2 yıl önce kaybettiği pop sanatçısı oğlu Harun Kolçak'ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilecek.
Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak'ın ölümünün ardından 9 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak'ın Bursa'nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırmıştı. Kolçak, sağlığında ver bir röportajda vasiyet niteliğinde şu konuşmayı yapmıştı:
Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim: "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim"