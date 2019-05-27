Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası dolarda son durum!

6,08 seviyesinde işlem gören dolar kuru Merkez Bankası'nın döviz hamlesi sonrası 6,04 seviyesine indi.

Merkez Bankası'nın yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırmasıyla dolar düşüşe geçti.

Dolarda son durum

Açıklama öncesi 6,08 seviyesinden işlem gören dolar kuru açıklama ile birlikte 6,04 seviyesine geriledi.

Döviz piyasasında hacim

ABD, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere birçok küresel piyasanın bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle döviz piyasasında hacimlerin düşük kalması bekleniyor.

ABD-Çin ticaret savaşları

ABD ile ilişkiler ve devam eden seçim süreci yanı sıra ABD-Çin ticaret savaşları konusu da piyasalarda yakından takip ediliyor.