Cenk Tosun: Galatasaray şampiyonluğu hak etti

Everton forması giyen Cenk Tosun, Galatasaray’ın şampiyonluğu hak ettiğini belirterek, Burak Yılmaz'ın takıma sezon başında gelmesi durumunda daha farklı bir tablo ortaya çıkabileceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen milli golcü Cenk Tosun, asistanaliz.com isimli internet sitesinde Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a daha erken dönmesi gerektiğini belirterek, "İlk yarıda biraz fazla puan kaybettik ve az gol attık. İlk yarıda da ikinci yarıdaki gibi oynasaydık Beşiktaş'ın şampiyonlukta çok büyük şansı olurdu. Burak Yılmaz sezon başında alınsaydı büyük ihtimalle çok farklı bir tablo ortaya çıkardı" dedi.

Galatasaray'ın şampiyonluğu hak ettiğini düşünen Cenk, ''Ben Galatasaray'ın şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum... Başakşehir de son 5-6 haftaya kadar gerçekten çok iyi futbol oynuyordu ama sonra performansları düştü. Sonunda da Galatasaray şampiyon oldu. Zaten Başakşehir'le oynadıkları maçta da üstün oynadılar ve galip geldiler. Bize de sadece Galatasaray'ı tebrik etmek kaldı.'' dedi.

İşte Cenk Tosun'un açıklamaları şu şekilde;

''Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki performansını güzel buldum. Burak Yılmaz faktörü de var orada. İlk yarıda biraz fazla puan kaybettik ve az gol attık. İlk yarıda da ikinci yarıdaki gibi oynasaydık Beşiktaş'ın şampiyonlukta çok büyük şansı olurdu. Burak Yılmaz sezon başında alınsaydı büyük ihtimalle çok farklı bir tablo ortaya çıkardı. Ligi tanıyan biri. Zaten gol için doğmuş. Gol atmak en sevdiği, en iyi yaptığı iş. Devre arasında geldikten sonra da bunu herkes gördü. Sezon başında gelseydi Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı olurdu.

''Defans oyuncuları, forvetlere karşı daha sert oynuyor''

Saha içinde daha sert bir lig. Daha çabuk oynanıyor, daha çok koşuluyor. Defans oyuncuları, forvetlere karşı daha sert oynuyor. Hepsi çok yapılı oyuncular. Ama tek hamleli oyuncular. Güçlü olmanın, sert oynamanın da dezavantajları var defans oyuncuları için. Çabuk olamıyorlar. Ama tabii herkes bir adım daha erken düşünüyor. Ben devre arasında gittim oraya. Bir hafta hiçbir şey yapmadan gittim. İlk hafta Sam Allardyce beni ilk 11'de oynattı. 60- 70 dakikada çok yoruldum. Çünkü top hiç durmuyor. Hakem oyunu kolay kolay durdurmuyor. Gözümle görüyorum, yanımda bir faul oluyor, kemik sesi geliyor ama hakem 'devam' diyor. Ama bu da tabii oyunun akıcılığını güzelleştiriyor. Premier Lig'i, Premier Lig yapan da bu bence.



"İstanbul dünyanın en güzel şehri"

Bir takımdan, diğer takıma yurt içinde bile giden ister istemez bir adaptasyon dönemi geçiriyor. O yüzden Türkiye'den İngiltere'ye gidince ben de 1-2 ay sorun yaşadım ama sonra adapte oldum.İngiltere'de biraz köy yaşamı var. Bizim yaşadığımız yer de Liverpool'a ait. Liman şehri. Çok yapılacak bir şey yok. İstanbul'da her şey var. Ben hep söylüyorum, dünyanın her yerine gittim, İstanbul dünyanın en güzel şehri. Ama tabii oraya gezmeye gitmedim. İşimi yapmaya gittim. Kendimi ispatlamaya gittim, ülkemi gururlandırmaya gittim. O yüzden temelli gitmediğimiz için biraz dişimizi sıkıp sonra yine ülkemize döneceğiz inşallah.

"Benim 23 numaramı giyen Seamus Coleman var. O çok yardımcı oldu"

Benim takımdaki en yakın arkadaşım ilk sene Davy Klaassen'di. Türkiye'ye de adı geçiyordu; Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a... Onun Hollanda'dan da çok Türk arkadaşı için bazen Türkçe bile konuşuyorduk. Çat pat, ufak tefek biliyordu. O bana çok yardımcı oldu. Benim 23 numaramı giyen Seamus Coleman var. O çok yardımcı oldu. İsteyemedim 23 numarayı çünkü çocuğa saygı duyuyorum, 9-10 senedir kulüpte oynuyor. Hiç ağzımı açıp bi şey demedim çocuğa, yakışmazdı bize. Ben de 14 numarayı aldım.

''Beşiktaş taraftarı hiç kimse yanına yaklaşamaz, dünyanın en iyisi''

Ben İnönü'de sadece Beşiktaş'a Gaziantepspor'dayken rakip olarak oynama şansı buldum. Çok güzel atmosfer vardı. İki sene Başakşehir'in stadında oynadıktan sonra Vodafone Park'ın çimlerine adım attığımda tüylerim diken diken olmuştu. Çok yeni ve teknolojinin yüksek olduğu bir stat. Goodison Park ise 100 senelik, çok eski bir stat. Soyunma odaları ona göre eski. İkisi arasında çok büyük var. Biri tarih kokuyor, diğeri çok fazla teknoloji, yenilik, modernlik... Hibrit çim vs... Atmosfer anlamında Everton taraftarı da çok iyi. Hele büyük maçlarda, Liverpool maçlarında 90 dakika susmazlar. Ama tabii Beşiktaş taraftarı hiç kimse yanına yaklaşamaz, dünyanın en iyisi.

"Beşiktaş nokta transfer yapamadı"

Beşiktaş santrfor pozisyonuna nokta transfer yapamadı. Gol sorunu yaşadık. Transfer yanlış vs. demek istemiyorum asla, o yönetimin kararı. Ama tutmadı. Ben her zaman diyorum, eski bir söz var: Tutanın ve atanın iyi olacak. Kalecin ve forvetin iyi olursa şampiyonluğa oynarsın. Bizim ya arkada bir sorunumuz oluyordu ya da önde... O yüzden iki senedir şampiyonluğu kaybediyoruz. Ama benden sonra Burak ile o pozisyonu doldurduğumuzu düşünüyorum. Ben devre arasında gittim, yerime nokta transfer yapılamadı. O sene şampiyonluğu kaçırdık. Bu sene de Burak devre arasında geldi. Sezon başında gelse, farklı olabilirdi.''